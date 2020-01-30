فلسطين – اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث انطلق عدد كبير من الفعاليات الفلسطينية الرافضة لـ”صفقة القرن”.

وتوافد الفلسطينيون إلى نقاط التماس في أكثر من منطقة بالضفة، تلبية لدعوة القوى الوطنية تنديدا بـ”صفقة القرن”.

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تتعامل مع 41 إصابة خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية ومخيم العروب وطولكرم والبيرة.

وأوضحت المنظمة أن الحديث يدور حول إصابات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب فتى (14 عاما) بالرصاص المطاطي في الرأس وعدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان.

وفي بيت لحم، أصيب 7 فلسطينيين جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي للمدينة.

أما في طولكرم، فقد شارك الآلاف بمسيرة حاشدة ضمت كافة الفصائل والمستويات الشعبية والرسمية في ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.

ويعم إضراب عام وشامل اليوم في قطاع غزة، ويشمل كافة المؤسسات ومرافق الحياة، ما عدا المؤسسات الصحية.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، من دون تسجيل إصابات.

المصدر: RT + معا