موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام “الكيميائي” في سوريا

موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام “الكيميائي” في سوريا

نيويورك – حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من خطط الإرهابيين في سوريا لتنفيذ استفزازات جديدة باستخدام مواد كيميائية.

وأثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، امس لبحث الوضع في سوريا، لفت نيبينزيا إلى مذكرات صادرة عن البعثة السورية لدى المنظمة الدولية، وكذلك تقارير إعلامية حول “خطط يحيكها الإرهابيون لارتكاب استفزازات جديدة في سوريا وعرض مسرحيات تحاكي استخدام السلاح الكيميائي”.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “نعتبر هذه المؤشرات مقلقة جدا، لأننا نعرف جيدا كيف تستخدم مثل هذه المسرحيات لتحقيق أغراض عسكرية وسياسية”.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون اتهموا مرارا السلطات السورية باستخدام مواد كيميائية محظورة في عملياتها ضد المعارضة المسلحة، راح ضحيتها مدنيون. واستُخدمت هذه الاتهامات مرارا كذريعة لاستهداف مواقع عسكرية حكومية في سوريا.

المصدر: تاس