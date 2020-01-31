أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل وباء في الصين

أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل وباء في الصين

بروكسل – نزلت الأسهم الأوروبية امس الخميس مع تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء في الصين أودى حتى الآن بحياة 170 شخصا.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة متجها صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.

وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعول بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2 بالمئة، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.

رويترز