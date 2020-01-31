إسرائيل – نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم تجربة ناجحة على محرك صاروخ تم إطلاقه من إحدى القواعد العسكرية في وسط البلاد. وأفادت مصادر في وزارة الدفاع، بأن التجربة قد خطط لها مسبقا.

ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن مراقبين أجانب، أن المحرك مخصص لصاروخ باليستي بعيد المدى، يمكنه حمل رأس قتالي نووي.

وأشارت المصادر إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية، أجرت قبل شهرين، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، تجربة مماثلة.

وقالت مصادر غربية، إنه تم إجراء تجربة مماثلة قبل عدة أسابيع، وإن الحديث يدور عن إجراء تجربة على صواريخ باليستية قد يصل مداها الى آلاف الكيلومترات، يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وأضافت المصادر، أن تجارب مشابهة ستجرى خلال العام الحالي، وأن هدفها هو الردع الاستراتيجي لدول في المنطقة.

المصدر: makan.org .il