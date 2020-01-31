عمان – شارك مئات الأردنيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية، قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، ضد “صفقة القرن” المزعومة.

وجاءت الوقفة بدعوة من أحزاب يسارية واشتراكية، في وقت شهدت فيه معظم محافظات المملكة مسيرات رافضة للصفقة، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

وردد المشاركون هتافات، منها، “رددناها جيل وراء جيل.. لن نعترف بإسرائيل” و”تسقط تسقط إسرائيل.. يسقط معها كل عميل” و”لا قواعد أجنبية على الأرض أردنية” و”السفارة بتعمل إيه.. كل الطاقم سي آي إيه”.

كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات تندد بالصفقة وتدينها، من قبيل: “القدس حرة” و”مع أهلنا في فلسطين” و”لا للوجود الأمريكي في منطقتنا” و”تسقط صفقة القرن”.

وفي كلمة نيابة عن الأحزاب المشاركة، قال عضو التيار الديموقراطي التقدمين، محمد البشير: “لا خيار إلا بالمقاومة لكنس الاحتلال.. نحن أمة عربية واحدة لا يمكن أن ينتصر العدو في النهاية”.

ودعا البشير حكومة بلاده أن تلغي اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والتي اعتبرها بأنها “جزء من صفقة القرن”.

ولقي الإعلان عن “صفقة القرن” المزعومة، رفضا أردنيا واسعا، رسميا وشعبيا، مع التأكيد على “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحفظ حقوقه المشروعة”.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأناضول