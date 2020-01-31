ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس دعا إلى جلسة عامة بداية الأسبوع المقبل وذلك من أجل انعقاد لجنة الحوار السياسي وبحث التطورات السياسية في البلاد في ظل ما تمر به.

السعيدي وفي تصريح لموقع ميديا 24 أمس الخميس أوضح أن الجلسة العامة لن تناقش الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق حيث لم يتم إرسالها للبرلمان للموافقة عليها أو رفضها وهي اتفاقية غير دستورية وغير قانونية، حسب قوله.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز المجتمع الدولي ونسف مؤتمر برلين باستمراره في إرسال الأسلحة والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

وشدد السعيدي على أن الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي يخشاها أردوغان وهي القادرة على إيقافه وليس الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي باستمرار بورقة اللاجئين.