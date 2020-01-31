ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن تركيا توجه الاتهام لفرنسا بإعتبار أنها ساهمت في الفوضى التي حصلت في ليبيا منذ 2011 وحتى الآن.

الشيباني وفي تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:” ولكن هذا لا يعطي مبررا لتركيا لتزود حكومة الوفاق بالمتطرفين وبالطائرات المسيرة ومد أمد الحرب والفوضي في ليبيا وتتجاهل أن هناك برلمانا منتخبا من الشعب الليبي والذي فوض القيادة العسكرية لمكافحة الإرهاب”، مشددا على ضرورة عدم وضع الأطراف كافة في سلة واحدة ويجب التفريق بين الجيش الوطني والأطراف الإرهابية الأخرى.

واتهم عضو مجلس النواب الرئيس التركي بأنه لا يلتزم بمخرجات برلين بإرساله المقاتلين وخرقه حظر التسليح،معربا عن اعتقاده أن مؤتمر برلين انتهى للداعمين للجيش.