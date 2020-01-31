فيينا – قفزت أسعار النفط يوم الجمعة عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة تقريبا حتى يوم الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى يوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”قرار منظمة الصحة العالمية… الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية“.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا اثنين بالمئة في الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل. وتراجع عقد الخام 2.2 بالمئة يوم الخميس وانخفض 1.8 بالمئة حاليا في الأسبوع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة، فإن المحللين ما زالوا متحفظين ويحذرون من المزيد من المخاطر النزولية إذا واصل الفيروس الانتشار.

وقررت الحكومة الإيطالية تعليق جميع الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين، وأوقفت شركات طيران من بينها إير فرانس وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية تسيير رحلات إلى مدن صينية.

وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير شباط من مارس آذار بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

رويترز