الهند – في خطوة يمكن أن تكون قفزة مهمة لاستكشاف القمر، ادعى العلماء الهنود أنهم أنتجوا طوبا خاصا مصنوعا من مادة تحاكي سطح القمر، استنادا إلى عينات أحضرتها بعثات ناسا.

وتعاون المعهد الهندي للعلوم (IIS) مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإنتاج ما يسمونه “طوب الفضاء”.

ويقول الفريق إن الاختراع، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، سيسهل مشاريع البناء المستقبلية على القمر، بما فيها تلك التي تتطلب استخدام الموارد الموجودة في الموقع.

وأخبر الباحثون وسائل الإعلام أن الطوب مصنوع من مادة “تحاكي التربة القمرية”، وهي مادة مصطنعة تتوافق خصائصها مع العينات المقدمة من بعثات “أبولو” التابعة لوكالة ناسا بنسبة 99.6%.

وتشير الأخبار إلى أن الهند تريد اللحاق بالسباق الذي يهدف لاستكشاف القمر، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال رؤساء المؤسسات الفضائية في البلاد إنهم سيرسلون مهمتهم القمرية الثالثة يوما ما في 2020.

المصدر: RT