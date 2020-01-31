ليبيا – قال النائب الإيطالي عن حزب أحرار ومتساوون إراسمو بالازوتو إن الوضع في ليبيا يزداد قلقًا يومًا بعد يوم، موضحا أنه من الضروري تعليق الاتفاقات السارية مع ليبيا.

بلازوتو وفي بيان له أمس الخميس نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف:” إننا نواجه حالة طوارئ إنسانية خطيرة وواحدة من أكبر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم مع معسكرات الاعتقال الحقيقية حيث يحاصر الآلاف من الأشخاص”.

وتابع البرلماني الإيطالي أن ما وصفها بـ” الحرب الأهلية ” تصبح دموية بشكل متزايد وبدون تدخل سياسي بين الأطراف في الميدان ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا”.

إراسمو خلص إلى القول :” في هذا السياق ولا يمكن للحكومة في 2 فبراير تجديد الاتفاقات مع ليبيا كما لو أن شيئًا لم يحدث أو بطريقة بيروقراطية، لكن بدلاً من ذلك من الضروري أن تعلق الحكومة التطبيق على الفور”.