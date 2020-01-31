ليبيا – كشف المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزف بوريل عن مناقشات تجري أوروبياً حول إمكانية إعادة احياء عملية صوفيا أو انشاء عملية مماثلة تكون ضمن مهامها مراقبة خروقات القرار الدولي.

وكالة “آكي” الإيطالية نقلت اليوم الجمعة أن الإتحاد يقر بوجود خروقات واضحة لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا رغم عدم امتلاكه لمعلوماته وإثباتاته الخاصة حول هذا الموضوع ولكن مؤسسات الاتحاد التي تقر بوجود خرق تركي واضح لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا تحمل المنظمة الدولية المسؤولية الأولى للتحرك لضبط تصرفات أنقرة.

وبحسب الوكالة قدم جوزيف بوريل عدة مقترحات للدول الأوروبية تهدف للمساهمة في العودة إلى تنفيذ قرار المتحدة وضبط خروقات حظر وصول الاسلحة إلى ليبيا كما يؤكد الإتحاد الأوروبي على ضرورة وقف الصراع في ليبيا وحل الأزمة التي تنطوي على آثار سلبية كثيرة بالنسبة للدول والمواطنين الأوروبي وكذلك بالنسبة لليبيا نفسها وجوارها.