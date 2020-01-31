غزة – شيّع فلسطينيون، اليوم الجمعة، جثمان فتى استشهد، الجمعة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أثناء مشاركته في “مسيرة العودة” قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وانطلق موكب تشييع علاء هاني العباسي (15 عاما) من مشفى ناصر الطبي، الواقع وسط محافظة خانيونس، وردد المشاركون بالجنازة عبارات غاضبة، تطالب بالثأر لدماء الشهداء

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان العباسي، في أحد مساجد مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وتم موارة جثمانه الثرى، في مقبرة المدينة.

وأفاد مصدر من داخل مجمع ناصر لمراسل الأناضول، أنّ الفتى العباسي، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في مسيرات العودة برأسه قبل عدة شهور.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس/آذار 2018، وتوقفت في ديسمبر/كانون أول 2019، على أن تُستأنف نهاية مارس/آذار المقبل، لكن وفق آلية جديدة، بواقع مرة واحدة شهريًا، وفي المناسبات الوطنية البارزة، بعد أن كانت تُنظم أسبوعيا.‎

وتطالب المسيرات برفع الحصار عن غزة، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.

وقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.

الأناضول