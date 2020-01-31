الولايات المتحدة – أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن شركة Axiom Space الأمريكية غير الحكومية، ستربط عام 2024 وحدة خاصة بها بالمحطة الفضائية الدولية.

وكانت ناسا قد اقترحت تطوير الأنشطة التجارية في مدار أرضي منخفض باستخدام محطة الفضاء الدولية. واقترحت على مختلف الشركات الخاصة عرض مشاريعها حول ربط وحدات تجارية بمحطة الفضاء الدولية.

وقد اعتبر خبراء ناسا العرض الذي تقدمت به شركة Axiom Space الأفضل بين جميع المشاريع التي عرضت، لذلك سوف تبرم الوكالة معها العقد، بعد الانتهاء من مناقشة تفاصيله.

وتفيد مجلة New Atlas، بأن المقصود هنا قد يكون إنشاء قطاع تجاري خاص في المحطة الفضائية الدولية. هذا القطاع سيضم الوحدات العلمية والصناعية والسكنية والعقود (التي ستكون بمثابة أساس لرسو الوحدات الأخرى). كما يخطط أيضًا لإطلاق وحدة ذات كوات واسعة لمراقبة الأرض.

وسوف يتم ربط أول وحدة منها بوحدة “Harmony” الأمريكية التي تعرف أيضا بوحدة Node-2. ومن المحتمل أن تكون مدة العقد خمس سنوات. ومن أجل تشغيل وصيانة قطاع Axiom Space ستكون هناك 2-3 رحلات مأهولة سنويا.

وتنوي الشركة فصل جميع الوحدات من المحطة الفضائية الدولية التي سينتهي وجودها عام 2030 ، وتجميعها في أول محطة تجارية فضائية خاصة في التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “روس كوسموس” الروسية تخطط لإطلاق ثلاث وحدات إلى المحطة الفضائية الجديدة.

المصدر: فيستي. رو