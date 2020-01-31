ليبيا – أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وأعلن دعوة موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع.

نيبينزيا وفي كلمته أمام مجلس الأمن أمس الخميس بحسب وكالة “سبوتنيك”الروسية قال:”نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بإنتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع”.

وأضاف نيبينزيا أن الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل.