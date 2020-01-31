إسبانيا – أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن مباريات الجولة الـ22 من “الليغا”.

وشهدت القائمة غياب الثنائي البرازيلي رودريغو غويس والويلزي غاريث بيل، إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد، فيما عاد كل من إيسكو وكاسيميرو وميليتاو لقائمة “الميرينغي” بعد استبعادهم في مباراة ريال سرقسطة بالكأس.

وجاءت قائمة النادي الملكي كالتالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتيوب.

في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو وميندي.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس وإيسكو.

في خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش وفينيسيوس.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول الدوري، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

المصدر: وكالات