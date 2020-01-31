إسبانيا – استعاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات لاعبه السابق البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، بعد التعاقد معه اليوم الجمعة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من داليان ييفانغ الصيني.

وجاء في بيان نشره أتلتيكو: “توصل نادينا لاتفاق مع داليان ييفانغ للحصول على خدمات يانيك كاراسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي”.

ويعود كاراسكو إلى فريقه السابق حيث أمضى ثلاثة مواسم، لعب خلالها 124 مباراة في جميع المسابقات وسجل 23 هدفا، قبل الانتقال إلى الصين عام 2018.

وجاء كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد في فترته الأولى قادما من موناكو عام 2015، وكان صاحب هدف التعادل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2016، حينما تعادل أتلتيكو 1-1 مع جاره ريال مدريد قبل أن يخسر بركلات الترجيح 3-5.

وأمضى البلجيكي العامين الأخيرين في الصين، حيث لعب 52 مباراة سجل خلالها 24 هدفا بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

المصدر: أ ف ب