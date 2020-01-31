ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بخصوص التقارير التي تتحدث عن إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحرا إلى ليبيا بأنه انتهاك خطير لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا

العقوري شدد في بياناً له نشر ه الموقع الرسمي لمجلس النواب بأن ذلك يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا كما أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تفي بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي وبما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص .

وأكد إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعياً الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الإتفاقية .

رئيس لجنة الشؤون الخارجية طالب مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة طارئة لتناول الآمر الذي يعد انتهاكا صارخا يهدد جهود السلام وأمن المنطقة.