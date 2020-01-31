ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الخميس بدء وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي .

مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي وفي تصريح نقله المكتب الإعلامي للمركز قال إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

وأضاف الجازوي أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي سياق متصل،إلتقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار أمس الخميس بمدير مديرية أمن طرابلس العميد أسامة عويدان بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بداخلية الوفاق عبد الرحمن الجطلاوي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمركزي الوطني لمكافحة الأمراض آلية متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز لمواجهة فيروس كورونا.

وبدوره،أكد النجار رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى ليبيا،مجددا نفيه للأخبار والشائعات التي تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل حالات للمرض في البلاد.