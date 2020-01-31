موسكو – أوقف رجال الأمن راكبة داخل طائرة وصلت إلى مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو في رحلة داخلية، أعلنت أنها تحمل معها عبوة ناسفة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر مطلع أنه بعد هبوط الطائرة قامت راكبة مخمورة، بإغلاق الممر بين الكراسي، وتابع: “المرأة كانت تمسك بحقيبة في يدها وتقول بصوت عال إن بداخلها عبوة ناسفة. لم تسمح للركاب وأفراد الطاقم من الاقتراب منها، ولم تطرح أي مطالب”.

من جانبها، ذكرت شركة طيران “إس-7” الروسية المالكة للطائرة أن إحدى الراكبات وقفت من مقعدها أثناء الرحلة وأعلنت عن حيازتها عبوة ناسفة وأن الطائرة هبطت بسلام ونقلت إلى مرأب منفصل.

وفي وقت لاحق ضبط رجال الأمن الراكبة المنفعلة البالغة 35 عاما، حيث تبين عدم وجود أي مواد خطرة معها، كما لم يتم العثور على أي متفجرات أو مواد خطرة على متن الطائرة.

وأكد المكتب الصحفي للمطار أن جميع ركاب الرحلة نقلوا إلى مبنى المطار، وأنه يجري حاليا تسيير كافة الرحلات بصورة طبيعية.

المصدر: وكالات