روسيا – أكد رئيس الوزراء الروسي أن موسكو قادرة على تحقيق أحدث التطورات التي ستغير العالم في المستقبل القريب، كما أنها مستعدة لتبادل تكنولوجياتها مع شركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

واقترح إنشاء مركز مشترك للكفاءة التكنولوجية ضمن الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، مؤكدا أن التحالف ما يزال يفتقر إلى نظامه الرقمي الخاص به.

وقال ميشوستين، مخاطبا المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي تحت عنوان “المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي” الذي يعقد في ألماتا: “تمتلك روسيا تقنيات غير مسبوقة لتنفيذ أكثر المهام جرأة في مجال الرقمنة. لدينا رواد في الأعمال الرقمية يقومون بتشكيل أنظمة بيئية عالمية، وبتطوير اتجاهات من شأنها أن تغير عالمنا في المستقبل القريب”.

وأضاف أن روسيا على استعداد لتبادل “أحدث التكنولوجيا والابتكارات” مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي “لأن الرقم أصبح عنصرا أساسيا في المنافسة العالمية، ويجب ألا نحافظ على هذه المنافسة العالمية فحسب، بل علينا تحقيق الفوز”.

يشار إلى أن ميشوستن يقوم حاليا بزيارة إلى كازاخستان وهي أول زيارة خارجية له بصفته رئيسا للوزراء.

المصدر: RT