 وزير لبناني سابق: أنتظر الموقف الرسمي من نقل سفينة لبنانية السلاح التركي إلى ليبيا – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – قال ووزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب إنه ينظر الموقف الرسمي من الباخرة اللبنانية التي نقلت  السلاح ​ إلى ​ليبيا والتي يملكها رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي اللبناني.

وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب

وهاب وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة أضاف:” ننتظر إجراءات قضائية وموقفاً رسمياً من الإعتداء التركي على دولة عربية “.

وتابع :” إستعمال تركيا لعلم لبنان على السفينة التي نقلت مدرعات إلى ليبيا حسب تأكيد وكالة الصحافة الفرنسية عمل تركي خطير وعدواني لذا نطالب رئيس الحكومة ووزير الخارجية بإستدعاء السفير التركي وإتخاذ موقف ينسجم مع كرامة لبنان”.

رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي

رئيس حزب التوحيد العربي لفت إلى أن الرئيس التركي يلعب لعبة خطيرة في ليبيا حيث هرب 17 مقاتلاً من المقاتلين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا ووصلوا أراضي أوروبا ، قائلاً :” فلينتنبه الأوروبيون لذلك وليعملوا على منع أردوغان من الإستمرار في هذه العملية لأنهم بالنتيجة سيدفعون الثمن”.

 

 