أستراليا – توفيت امرأة أسترالية، تبلغ من العمر 60 عاما، إثر نوبة صرع أثناء إقامة المسابقة التقليدية الخاصة بأكل البسكويت في مدينة هارفي-باي الأسترالية.

وأفادت بوابة 9 News الإلكترونية المحلية بأن الحادث وقع أثناء الاحتفال بعيد استراليا، حيث جرت العادة هناك أن تتضمن الاحتفالات مسابقات تناول أنواع مختلفة من وجبات الطعام.

وتابعت البوابة أن المرأة البالغة من العمر 60 عاما أصيبت بنوبة الصرع بعد تناول أكثر من وجبة من الكعك، وبعد إجراء الإسعافات الأولية لها، نقلت إلى أقرب مستشفى، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذها من الموت. وبدأت الشرطة المحلية بالتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي