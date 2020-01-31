مصر – خزين الطعام بشكل صحيح هو أحد المفاتيح الرئيسية للتقليل من هدر الطعام والاقتداء بما أوصى به ديننا الحنيف.

ويشكل استخدام الفريزر لهذا الغرض فكرة ممتازة للحفاظ على سلامة الأغذية ونكهتها لكن هذا يعتمد على مدة التخزين ونوعية الأطعمة المخزنة فلا تنسي وضع القصاصات الصغيرة لتحديد تاريخ التخزين، وفي مايلي سنقدم لك قائمة الأطعمة التي لا يوصى بتجميدها لأنها تفقد بذلك مذاقها، قوامها أو قيمتها الغذائية.

1. السلطات الخضراء

للاستمتاع بفوائد السلطات الخضراء ونكهتها الطازجة ننصح بتناولها فور إعدادها وتجنب تجميدها في الثلاجة لكي لا تفقد مذاقها، نوصي بغسل السلطة جيدًا وتجفيفها بمنشفة ورقية ثم نضعها في كيس بلاستيكي ونخزنها في الجزء السفلي من الثلاجة.

2. الحليب

يُسمح بالتأكيد بالاحتفاظ بالحليب في الثلاجة وفق ظروف معينة لكن تجميده سيساهم في تكوّن الكتل على السطح إلا في حال قمت باستخدامه في تحضير الحلويات أو الفطائر وغيرها من الوصفات.

3. البيض

من المعروف أن السوائل التي تتصلب بسبب عملية التجميد تشغل مساحة أكبر من مساحة حالتها الأصلية ولا يُستثني البيض من هذه القاعدة فعندما يتجمد السائل الأبيض ويتضاعف حجمه فان البيض سينكسر داخل الثلاجة ويحدث فوضى مع الروائح الكريهة، وبدلا من ذلك يمكنك تجزينها أسفل الثلاجة أو في ركن خاص في المطبخ.

4. الكريمة الطازجة

يتغير مذاق الكريمة الطازجة بشكل ملحوظ بعد تخزينها وستؤثر بالتالي على نكهة الأطباق المحضرة باستخدام هذا المكون وأفضل وسيلة للاحتفاظ بالكريمة هي وضعها في الثلاجة مع الحرص على استهلاكها بسرعة بعد فتحها.

5. الزبادي

يتغير مذاق الزبادي وقوامه عند تجميده في الثلاجة كما أنه يخسر قيمته الغذائية ويصبح بدون أي فائدة.

6. الجبن

الجبن هو أحد المنتجات التي لا تقبل التجميد وستلاحظين أن الأجبان الطرية أصبحت مثل الاسفنجة أما الصلبة فتكتسب ملمسًا رمليا بعد التجميد وتصبح غير قابلة للدمج مع عناصر غذائية أخرى خلافًا أنها تفقد مذاقها المميز ونكهتها الفريدة.

7. البطاطا

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من المياه التي سوف تتبلور إذا وضعت في الثلاجة. بالتالي فانها تصبح طرية وتفقد نكهتها لكن يمكن غليها قليلا في الماء ثم الاحتفاظ بها وتجميدها، وتبقى أفضل طريقة للاحتفاظ بها هي وضعها في مكان جاف بعيدا عن ضوء والحرارة والرطوبة.

8. القهوة

بمجرد تجميدها تفقد القهوة نكهتها، كما أنها تفقد بهذه العملية كامل خصائصها الغذائية.

9. بياض البيض المخفوق

إذا قمت بتحضير كعكة وتبقى لديك بياض البيض المخفوق فلا تفكرى في إعادة استخدامه مرة أخرى وبدلاً عن ذلك استخدميه كقناع على الشعر والبشرة لأن كل ما ستحصلين عليه بعد التجميد هو مزيج من الأنسجة اللزجة بالاضافة إلى أنها ستكون خالية تماما من الخصائص الغذائية.

وكالات