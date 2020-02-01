الولايات المتحدة – أثارت مخاوف فيروس “كورونا” اهتمامات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، مع تزايد عدد الوفيات والمصابين يومياً.

كما كان لنتائج أعمال الشركات الكبرى وبيانات النمو الاقتصادي نصيباً من اهتمام المستثمرين.

“جي.بي.مورجان”: تفشي فيروس “كورونا” فرصة لشراء الأسهم الآسيوية

يعتقد بنك “جي.بي.مورجان تشيس” أن المخاوف من فيروس كورونا قد تمثل فرصة لشراء أسهم الدول الآسيوية، لكنه أكد أن الزيادة المفاجئة في الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لن تدوم كثيراً.

حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

ارتفع حجم السندات العالمية سالبة العائد بأكبر وتيرة أسبوعية في 3 سنوات خلال الأسبوع الماضي، مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

رئيس “أليانز”: سوق الأسهم الأمريكية يتجاوز قيمته الحقيقية

يرى الرئيس التنفيذي لشركة “أليانز” أن الأسهم الأمريكية مُقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقة، مشيراً إلى ضرورة الحذر لوجود مخاطر أساسية.

رئيس “أوبك” يتوقع تأثيراً ضعيفاً لفيروس الصين على سوق النفط

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إنه يتوقع أن يكون لفيروس “كورونا” تأثيراً ضيئلاً على سوق الخام في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ ما يلزم حال أي تطورات جديدة.

الاتحاد الأوروبي: لن نقدم تنازلات بشأن السوق الموحدة مع بريطانيا

أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يقدم أي تنازلات بشأن تكامل السوق الموحدة للكتلة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على صفقة تجارية مع المملكة المتحدة.

6 بنوك بمنطقة اليورو تفشل في تلبية متطلبات رأس المال

أخفقت 6 مصارف في منطقة اليورو في الوفاء بمتطلبات رأس المال للبنك المركزي الأوروبي، ليصبحوا أمام خيارين إما تعزيز الميزانية العمومية لإصلاح العجز أو مواجهة ضوابط أكثر صرامة.

بريطانيا تعتزم السماح لـ”هواوي” بتطوير شبكة “5G“

تعتزم المملكة المتحدة السماح لشركة “هواوي” الصينية في في تطوير بعض أجزاء شبكة “5G” مما يمهد الطريق لصدام مع الولايات المتحدة التي طالما دعت بريطانيا لعدم الإقبال على هذه الخطوة.

الأسهم العالمية تخسر 1.5 تريليون دولار في أسبوع بسبب “كورونا”

كانت لمخاوف فيروس “كورونا” تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية مع خسائر بنحو 1.5 تريليون دولار لقيمة سوق الأسهم خلال أسبوع واحد فقط.

“آبل” تحقق أرباحاً قياسية بأكثر من التوقعات

استطاعت أرباح وإيرادات شركة “آبل” تجاوز توقعات المحللين خلال الربع المالي الأول من 2020 بدعم عوائد الخدمات.

“بوينج” تسجل أول خسائر سنوية منذ 1997

تراجعت أرباح وإيرادات شركة “بوينج” في الربع الأخير من العام الماضي، كما سجلت أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين من الزمن.

ترامب يوقع رسمياً الصفقة التجارية مع كندا والمكسيك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية التجارية الجديدة للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتصبح قانوناً، مشيراً إلى أنها ستعزز نمو الاقتصاد والوظائف.

حيازة الذهب بصناديق الاستثمار تصعد لأعلى مستوى في 7 أعوام

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أعلى مستوى في 7 أعوام، بسبب تأثير فيروس كورونا على الأسواق ومعنويات المستثمرين.

“سوسيتيه جنرال”: الأسهم العالمية قد تنخفض 10% حال تفشي كورونا

توقع محلل في “سوسيتيه جنرال” هبوط أسواق الأسهم العالمية بنسبة 10 بالمائة إذا تفاقم الوضع بشأن فيروس “كورونا”.

الفيدرالي يثبت معدل الفائدة الأمريكية ويستبعد تغييرها قريباً

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأمريكية بما يتوافق مع توقعات المحللين، مع تلميح ببقاء السياسة النقدية دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

باول: “كورونا” أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية

أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي تفاؤله الحذر بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مع الإشارة إلى شكوك بشأن التوقعات أبرزها فيروس “كورونا”.

إيرادات وأرباح “تسلا” تتفوق على التقديرات بالربع الرابع

ارتفعت أرباح وإيرادات شركة “تسلا” خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتتمكن من تجاوز توقعات المحللين.

أرباح وإيرادات “فيسبوك” تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

تمكنت “فيسبوك” من تسجيل أرباح وإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكن تكاليف ونفقات الشركة شهدت زيادة بنحو 34 بالمائة.

أرباح سامسونج تتراجع 38% في الربع الرابع

تراجعت أرباح شركة “سامسونج” بنحو 38 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتفشل في الوفاء بتوقعات المحللين.

الطلب العالمي على الذهب يتراجع 19% بالربع الرابع

تراجع الطلب العالمي على الذهب بنحو 19 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع هبوط حاد في الطلب على المجوهرات والسبائك.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو الاقتصادي

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، لكنه خفض تقديرات النمو الاقتصادي قبل ساعات من عملية البريكست.

الاقتصاد الأمريكي ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات خلال 2019

نما اقتصاد الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 3 سنوات خلال العام الماضي، بعد أن حقق نمواً وفقاً للتوقعات في الربع الأخير من 2019 بدعم نفقات الاستهلاك الشخصي والحكومي.

الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس “كورونا”

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس “كورونا” الذي نشأ في الصين حالة طوارئ صحية عالمية مما سيساعد الوكالة الدولية على حشد الدعم المالي والسياسي لاحتواء تفشي المرض.

النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح منع تمويل أي استخدام للقوة العسكرية الهجومية في أو ضد إيران دون موافقة الكونجرس.

أرباح “أمازون” ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

ارتفعت أرباح شركة “أمازون” بفارق كبير عن توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما صعدت المبيعات بنحو 21 بالمائة.

تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع

تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي بالتقديرات الأولية، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمائة في 2019.

يوم البريكست.. بريطانيا تودع عضوية الاتحاد الأوروبي أخيراً

تستعد المملكة المتحدة لمغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي مع حلول نهاية اليوم الجمعة بعد 47 عاماً من العضوية، لكن في واقع الأمر لا يزال الجزء الأصعب قيد الانتظار.

وكالات