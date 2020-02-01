انجلترا – يمكن الإصابة بسخونة واحمرار في الأذن نتيجة لعدة أسباب، لكن يجب معرفة أن هذا الاحمرار ليس علامة دالة على حالة صحية خطيرة في معظم الحالات برغم مما قد يسببه من إزعاج.

يشير الباحثون إلى أن هذا الاحمرار قد ينجم عن عدة أسباب وحالات ومواقف، أبرزها:

متلازمة الأذن الحمراء

هي حالة نادرة تنطوي على حدوث احمرار وحرقان بالجزء الخارجي من الأذن ويمكن أن يؤثر على إحدى الأذنين أو كليهما وقد تستمر النوبة بضع ثوان أو ربما تستمر وتبقى ملازمة للشخص مدة تقدر بالساعات.

احمرار وتوهج الجلد

ينتجان عن تدفق الدم بشكل كبير إلى مناطق معينة من الجلد، وعادة ما يحدث هذا الاحمرار بسبب رد فعل عاطفي شديد كالغضب والإحراج، كما يمكن أن يحدث نتيجة لحدوث تغير سريع في درجة الحرارة واستخدام الكحول وحدوث تغيرات هرمونية.

ضربة الشمس

تحدث بعد التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، واستنادا لحدة ضربة الشمس، فإن درجة تأثر البشرة بالوضع تتفاوت.

التهاب الجلد

هو كالتهاب النسيج الخلوي الذي يحدث عادة بسبب البكتيريا.

الأكزيما الدهنية

تتميز بظهور بقع متقشرة حمراء على فروة الرأس.

التهاب الغضروف الانتكاسي

حالة نادرة قد تسبب احمرار والتهاب الغضروف بأي مكان في الجسم، والمقصود بـ”الانتكاسي” هو أن الأعراض تتكرر بعد زوالها، وتعد الأذن هي أكثر المناطق التي تصاب نتيجة هذا الالتهاب الانتكاسي.

وكالات