روسيا – أفاد موقع The Drive، بأن القمر العسكري الروسي Cosmos-2542 قد اقترب كثيرا من قمر التجسس الأمريكي USA-245.

واستند الموقع الأمريكي لتغريدة نشرها مايكل تومسون وهو طالب دراسات عليا في جامعة بوردو، ومتخصص في الديناميكا الفلكية وقال فيها، إن القمر الروسي زامن مداره مع مدار القمر الثاني الأمريكي واقترب منه لمسافة تتراوح بين 150 و300 كم.

وتلقى تومسون هذه المعلومات، من خلال فحص ودراسة البيانات المفتوحة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

وأشار الموقع إلى أنه من غير المعقول أن يكون الشكل الخارجي للقمر الأمريكي قد أثار اهتمام القمر الروسي، لأن الشكل الخارجي للقمرUSA-245 معروف ولا يحتاج الروس لتصويره من جديد.

ولكن، ووفقا للموقع فمن المحتمل أن تكون هناك محاولة من جانب الروس لاختبار إمكانية التأثير عن بعد على القمر الأمريكي.

وأعاد الموقع إلى الأذهان، أنه بالإضافة إلى احتمال توجيه ضربة حركية مباشرة واستخدام قدرات الروبوتات للتأثير على الأجهزة الفضائية المعادية، من الممكن استخدام وسائل كيميائية وراديو إلكترونية وميكروويفية وليزرية لقمع هذه الأجهزة الفضائية في المدار القريب من الأرض.

وتم إطلاق القمر الروسي Cosmos-2542 من مطار “بليستسك” الفضائي في نوفمبر 2019، فيما تتلخص مهام هذه النوع من الأقمار بمراقبة أداء الأقمار الصناعية الروسية ومسح الأرض، فيما تم إطلاق القمر الأمريكي USA-245 في أغسطس 2013 .

المصدر: لينتا رو