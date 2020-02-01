القاهرة – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “البيان الختامي للاجتماع، أعلن صراحة رفض ما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى “من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني”.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر اجتماعا لمجلس الأمن الشهر الجاري.

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن “صفقة القرن”:

المصدر : RT