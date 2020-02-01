الولايات المتحدة – سيسمح تطبيق برنامج ATR-MCAS للجيش الأمريكي، بالتكهن بتصرفات الخصم وذلك من خلال استخدام أنظمة الذكاء الصناعي.

واستشهدت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، بسيناريو محتمل تدافع فيه الولايات المتحدة عن حلفائها في الناتو، من “العدوان الروسي”.

وخلال ذلك، سيقوم الذكاء الصناعي بتحذير قائد الكتيبة بالخطر ما سيسمح له بتجنب البلبلة والارتباك الذي تسببه “فوضى الحرب”، والانتباه إلى الدلائل التي تشير إلى أن “اللواء الروسي يستعد للهجوم ويتحضر له”.

وأشارت المجلة إلى أن ATR-MCAS يتضمن توجيه وإدارة الدرونات والروبوتات الأرضية في جميع أنحاء منطقة القتال، مما يوفر تعقبا مستمرا للعدو واكتشاف وتحديد أنظمة أسلحة العدو، مثل الدبابات أو مركبات المشاة القتالية، ثم نقل البيانات إلى أنظمة الذكاء الصناعي.

المصدر: “لينتا.رو”