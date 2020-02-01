العراق – أفاد مصدر بالشرطة العراقية، السبت، أن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي، يقفون وراء اختطاف 7 مدنيين عرب وتركمان في محافظة ديالى.

يأتي ذلك بعد ساعات على مقتل عنصرين آخرين من التنظيم الإرهابي، على صلة بعملية الاختطاف، بحسب ذات المصدر.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب حبيب الشمري، إن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين من “داعش” مسؤولين عن اختطاف المدنيين قرب منطقة “قرة تبة” شمالي ديالى (شرق).

وأوضح أن قوات الأمن لا تزال تجري عمليات بحث وتفتيش عن مصير المختطفين في المناطق القريبة، مشيرا إلى “الاعتقاد بأن عناصر التنظيم يحتجزون المدنيين في أحد معاقله شمالي ديالى”.

وفي وقت سابق السبت، ذكر الشمري أن “قوة من الجيش نفذت عملية محددة على أهداف لداعش، في منطقة بحيرة حمرين شمالي ديالى، وقتلت اثنين من مسلحي التنظيم حاولا الفرار”.

ويتزامن ذلك مع انطلاق عملية أمنية واسعة قرب “قرة تبة”، لتقصي أثر المدنيين السبعة الذين اختطفهم عناصر “داعش”، الخميس.

وأعدم مسلحو “داعش” أحد المختطفين، حيث عثرت قوات الأمن، الجمعة، على جثته شمالي ديالى، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى “داعش”، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على “داعش”، باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول