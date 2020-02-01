ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية محمد ولد الغزواني على هامش أعمال الإجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

الحويج أبلغ وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الرئيس الموريتاني تحيات وتقدير المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني.

وأوضح الحويج للرئيس الموريتاني ما قال أنه التشخيص الحقيقي للأزمة في ليبيا والدور المهم الذي يجب أن تقوم به دول المغرب العربي وموريتانيا على وجه الخصوص للمساهمة في حل الأزمة الليبية باعتباره عضواً فاعلاً في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.

كما دعا الرئيس الموريتاني إلى فتح قنصلية موريتانية في بنغازي باعتبار أن مدن الجنوب والشرق يتواجد بها الكثير من الجالية الموريتانية.