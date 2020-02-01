روسيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني فان يي، التعاون بين روسيا والصين في مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان قصير أصدرته اليوم السبت، أن “الجانب الروسي أشاد بالتدابير التي تتخذها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا”.

وأضافت أن لافروف ونظيره الصيني بحثا “المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الصيني في هذا المجال”.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء إجلاء المواطنين الروس عن الصين، حيث كلف وزير الدفاع سيرغي شويغو القوات الجوية الفضائية بتشكيل مجموعة تضم 5 طائرات لنقل الروس من الصين إلى الوطن.

وأضافت الوزارة أن طاقم كل طائرة سيضم أطباء وخبراء عسكريين في مجال علم الفيروسات، إضافة إلى أن الطائرات ستزود بوسائل التشخيص الحديثة ومعدات الوقاية الشخصية والأدوية اللازمة.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد شخصت لدى مواطنين صينيين في روسيا، إحداهما في إقليم ما وراء البايقال جنوب شرق سيبيريا، والثانية في مقاطعة تيومين جنوب غرب سيبيريا.

المصدر: RT