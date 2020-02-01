ليبيا – صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول بأن تركيا تنتهك ما تم الاتفاق عليه مؤخراً في اتفاق برلين حول الأزمة الليبية.
الناطقة باسم وزارة الخارجية قالت وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا من خلال إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا.
وأضافت:”منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا، هناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معدات إلى جهات في ليبيا”.
كما أكدت على أنه أمر مخالف للإلتزامات التي قطعت خلال قمة برلين ومخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا.