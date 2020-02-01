ليبيا – استعرض حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصرية للشئون الأفريقية خلال كلمة مصر بالدورة الثامنة للجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي عُقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل في 30 يناير 2020، مختلف الجهود المصرية المبذولة في إطار مساندة الليبيين، بما في ذلك اللقاءات التي استضافتها القاهرة للبرلمانيين وللقيادات الليبية.

المسؤول المصري استعرض كذلك اتصالات مصر مع الدول الرئيسية الفاعلة لضمان شمولية التعاطي مع الأزمة، وعدم اختزالها في مسار محدد مع التذكير بضرورة العمل بالتوازي مع المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية على السواء.

وحذر نائب وزير الخارجية المصري في هذا الإطار من الأدوار الخارجية الهدامة والمقوضة لفرص الاستقرار في ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل، وعلى وجه الخصوص ما يتم من نقل للإرهابين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

كما رحب النائب بمقترح الرئيس الكونغولي بشأن عقد منتدى جامع في 2020 للمصالحة بين الليبيين، ودعا إلى التدقيق في اختيار المُشاركين فيه، وأن يكون ولاؤهم الأول للدولة الليبية، وليس لأهداف ونوازع ضيقة أو خاصة.