الجزائر – عبرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، اليوم السبت، عن رفضها تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتاريخ الجزائر.

الرئاسة الجزائرية أضافت في بيانها :”فوجئنا بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسب فيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون حديثا أخرج عن سياقه يتعلق بتاريخ الجزائر وبداعي التوضيح.. تشدد الجزائر أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية عند الشعب الجزائري”.

وأضاف أن الجزائر تشدد بأن هذه المسائل جد حساسة ولا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها.

يشار إلى أن الرئيس التركي قال أمس الجمعة، إنه طلب من نظيره الجزائري تمكينه من وثائق تتعلق بما وصفها بـ”مجازر الاحتلال الفرنسي في الجزائر”، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها حسب قوله.