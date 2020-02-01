إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزا ثمينا بهدف دون رد، في ديربي العاصمة الإسبانية على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من “الليغا”.

ويدين النادي الملكي بالفضل في الفوز إلى نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ56.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الدوري مبتعدا بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يستضيف غدا ليفانتي في نفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب.

المصدر: sportbox.ru