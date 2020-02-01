ليبيا – قال المحلل الاقتصادي والمالي الليبي هيثم العبيدي إن انتشار ظاهرة الاختلاسات في البنوك الليبية تأتي نتيجة إهمال الدور الرقابي للبنك المركزي بطرابلس.

العبيدي أرجع ذلك في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي يلعب دوراً سياسياً بعيداً عن دوره كرئيس للمصرف.

ولفت إلى أنه إن كانت حالة واحدة تم كشفها فهنالك حالات أخرى لم يتم كشفها بعد، مشيراً إلى أن الكبير خرق قوانين العمل المالية ولوائح المصرف ليقوم بمهام وزير المالية بشكل غير رسمي.

وأوضح أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يعطون أوامرهم بصرف الاعتمادات المالية لتمويل الحرب في طرابلس واستجلاب المرتزقة وتصرف نفقاتهم دون إذن خزانة من البنك المركزي.

كما إعتبر أن المصرف المركزي أهمل دوره في حماية أموال المودعين والرقابة على المصارف وهو ما ظهر في قضايا اعتداء بعض الموظفين على أموال في حسابات المودعين في بطاقات أرباب الأسر.