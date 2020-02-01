سويسرا – اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تغيير نظام إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من كل عامين، إلى كل 4 أربعة أعوام.

وجاء اقتراح إنفانتينو، اليوم السبت، خلال اللقاء الإعلامي حول “تنمية المنافسات والبنية التحتية في إفريقيا”، بمركز محمد السادس بسلا المغربية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وعلق رئيس “الفيفا” خلال كلمته على تنظيم كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بقوله: “تنظمون كأس الأمم كل سنتين، من أجل تطوير الإمكانات والمداخيل المالية، لكنني أتساءل اليوم، هل استفادت القارة الإفريقية من تنظيم الكأس كل سنتين؟ هل حصل تطوير في الإمكانات والبنى التحتية؟”.

وأضاف: “طبعا لا شيء حصل، لذلك أقترح أن تنظموا كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات، وأتمنى أن تفكروا جيدا في هذا الاقتراح، لأن الكل سيستفيد، وستأخذ هذه المنافسة طابعا موندياليا مثلما نتمنى، ما سيجلب للقارة الإفريقية امتيازات كثيرة، على جميع المستويات”.

وتابع بالقول: “عائدات البطولة قد ترتفع 6 أضعاف، حال إقامتها كل 4 أعوام، وقد يتم تغيير الموعد إلى الصيف وفقا للظروف المناخية”، مطالبا بإقامة بطولات الناشئين في القارة السمراء كل عامين.

وفيما يتعلق بالتحكيم في القارة السمراء، أكد إنفانتينو: “التحكيم الإفريقي ما زال يعيش بعض المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالثقة، كما أن الفساد والرشوة ما زالا في المنافسات، أنا أسمع الكثير من الكلام، لقد بدأ العمل في مجال التحكيم منذ شهور مع الاتحاد الإفريقي لتجاوز كل المشاكل”.

المصدر: وكالات