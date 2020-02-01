ليبيا – أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك محمد الغزوي على أن القوات المسلحة الليبية على علم تام بكل تحركات المرتزقة الإرهابيين التابعين لـ” الجيش السوري الحرّ وقوة اللواء سلطان مراد وحراس الدين ومرتزقة الاحتلال التركي”.

اللواء الغزوي أضاف في تصريح نقلته شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة بأنهم يعلمون جيداً أن بيادق العصابات المسلحة في العاصمة هي الآن مجرد خدم تحت أوامر حاكمهم التركي، مضيفاً بأنهم كمؤسسة مُنضبطة ومُلتزمة بالتسلسل العسكري وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال :” عند صدور الأوامر نحن على كامل الاستعداد لدفن المرتزقة والأتراك وحاكمهم العسكري في الأراضي الليبية ولن نترك لهم فرصة للهروب ، جيش السلطان المعتوه الذي جُرّد من ملابسه في شوارع بلاده لن ينصر الخونة في ليبيا.