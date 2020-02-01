ليبيا – قال برلماني يساري إيطالي إن النفاق يجعلهم شركاء في “معسكرات الرعب” الليبية، في إشارة الى معسكرات إحتجاز المهاجرين.

عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني أشار وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أن وزير الخارجية لويجي دي مايو كرر القول إن الاتفاقات مع ليبيا يمكنها أن تتغير حتى بعد التجديد إلا أن الأمر لم يعد بهذه البساطة.

وتابع مضيفاً” لكن هذه لم تعد هي النقطة المهمة الآن فالحجة التي عادة ما تستخدم للدفاع عن هذه الاتفاقات هي أنها سمحت للأمم المتحدة بدخول معسكرات الاحتجاز للتحقق من ظروف المهاجرين”.

كما استطرد حديثه”إنه موضوع غير محتمل إلى حد ما لأن عناصر الأمم المتحدة بعد دخولهم هذه المعسكرات أوضحوا أنها يجب أن تغلق فهي معسكرات حشر، وبسبب تلك الاتفاقات نحن نقوم بتمويلها لكن كل شيء أصبح أكثر سخافة منذ يوم أمس فقد أعلنت الأمم المتحدة في الواقع أنها ستغلق المركز الذي افتتحته في طرابلس لأن البقاء في ليبيا أمر خطير للغاية”.

وإعتبر أن حكومة بلاده مازالت تواصل نفاقها وتتظاهر وكأن شيئاً لم يكن وتريد تجديده، مبيناً أن القيام بذلك دون إجراء بعض التغييرات الجوهرية أيضاً يعني المشاركة بالرعب الذي يحدث في هذه المعسكرات.