أستراليا – أحرزت الأمريكية صوفيا كينين لقبها الأول في مسيرتها الاحترافية ببطولات الغراند سلام، بحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على حساب الإسبانية غاربين موغوروزا.

وتفوقت كينين على موغوروزا، في المباراة النهائية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6، و6-2، و6-2، وذلك خلال لقاء استمر ساعتين و3 دقائق.

ولم يسبق لكينين البالغة 21 عاما، المصنفة 14 في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيجة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، إلا أنها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، آخرها المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي من نصف النهائي.

وباتت كينين (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاما.

بهذا الفوز، سترتقي كينين المصنفة 15 عالميا إلى المركز السابع في التصنيف العالمي، وتصبح أول أمريكية في التصنيف متقدمة على الأسطورة سيرينا ويليامز.

المصدر: وكالات