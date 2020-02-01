ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن فرنسا تكيل بمكاليين في المسألة الليبية.

بوفايد وفي مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس إدعى قائلا :” للأسف الشديد أن الدور الفرنسي دور أكثر من مريب هي متورطة لشحمة اذنها وتكيل بمكيالين في المسألة الليبية هي تعترف بحكومة الوفاق والقرارات الدولية المتعلقة بالإتفاق السياسي ومن تحت الطاولة تدعم حفتر إستخباراتياً وعسكرياً وتسليح وذخيرة”.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تستطيع التأثير على تركيا أو على الإتفاقية الأخيرة الموقعة بين السراج وتركيا، واصفاً التصريحات السياسية والإعلامية للرئاسة الفرنسية بـ”دعاية رخيصة”.

وتابع زاعما :” بالنسبة لتركيا تتعامل مع حكومة شرعية وباتفاقات منسجمة من القانون الدولي، الحكومة الشرعية ليست طرف في النزاع ومن واجبها حماية المواطنين والأجانب المقيمين في ليبيا وحماية المدنيين والمؤسسات المدنيةو بذلك دعم الحكومة الشرعية هو دعم للحقوق والتزام عليها طبقاُ للقانون المحلي و الأعراف الدولية وحتى وجود القوات والمستشارين العسكريين او خبرات عسكرية لا يعتبر حظر للقرارات”.

وقال :” إذا كان هناك دعم لجهات خارجة عن القانون أو تشكيلات مسلحة مناوئة للحكومة الشرعية فعلاً يعتبر تدخل وإثارة للفتنة و الاضطراب وبينما دعم الحكومة الشرعية هو دعم لحماية المواطنين والأمن والإستقرار”.

عضو مجلس الإستشاري لفت إلى أن دبلوماسية الوفاق يجب أن تكون نشطة وقوية وحاضرة في الوقت المناسب ، قائلاً:” الحكومة لديها واجبات وإلتزامات والاتفاقية بين ليبيا وتركيا معلنة ومتفقة مع القوانين المحلية وتدعم الأمن والاستقرار في العاصمة وليبيا”.