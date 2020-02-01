انجلترا – خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وبدأت عهدا جديدا بتأثيرات تمتد إلى مختلف المجالات، ومن بينها كرة القدم.

ويسود غموض بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي وكيف ستتأثر الأندية المحلية، في ظل مخاوف من تراجع قدراتها التنافسية لصالح أندية أوروبا الأخرى.

ويرتبط مستقبل “البريميرليغ” بمآل المفاوضات بشأن طبيعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بنهاية العام الجاري.

فإذا قررت الحكومة البريطانية الخروج من دون اتفاق، ستصبح الأمور أكثر صعوبة على الأندية للتعاقد مع لاعبين أوروبيين وستتعرض لقيود كبيرة على الأمور المالية.

ووفقا للقوانين الحالية يسمح للاعبين القادمين من المنطقة الأوروبية باللعب للأندية الإنجليزية دون الحاجة لتصريح عمل، على عكس اللاعبين القادمين من خارج هذه المنطقة المطالبين بتلبية معايير صارمة، أبرزها خوض اللاعب عددا محددا من المباريات مع منتخب بلاده في آخر عامين قبل الانتقال.

من جانب آخر، أثار مسؤولون عن الكرة في إنجلترا مخاوف بشأن تأثير تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو بفعل تبعات البريكست على القدرات المالية التنافسية للدوري الإنجليزي.

وسيحد تراجع الجنيه الإسترليني من قدرة مسؤولي الأندية الإنجليزية على التفاوض من أجل إقناع النجوم للالتحاق بالبريميرليغ.

ومن بين التبعات الأخرى للخروج من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تحرم الأندية الإنجليزية من امتياز التعاقد مع لاعبين شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، وهو الامتياز المطبق بين دول المنطقة الأوروبية.

وستكون الأندية الإنجليزية مجبرة على التعاقد مع لاعبين فوق 18 عاما فقط، وهو ما سيحد من قدراتها على خطف مواهب واعدة مثلما كان عليه الوضع حين تعاقد مانشستر يونايتد مع الفرنسي بول بوغبا وتشلسي مع الإسباني سيس فابريغاس.

في المقابل، يرى المدافعون عن البريكست أنه سيجلب منافع للكرة الإنجليزية بمنح فرصة للمواهب الشابة المحلية للبروز، وسيعزز خطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يتعلق بالحد من المواهب الخارجية وتقليص عدد اللاعبين الأجانب من 17 لكل فريق إلى 12 فقط.

وسيكون المنتخب الإنجليزي أكبر مستفيد من ذلك، بظهور جيل جديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على قيادته للمنافسة على الألقاب.

وكالات