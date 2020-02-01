الولايات المتحدة – مدح الأمريكي دانا وايت رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغو، وذلك خلال مقابلة مع شبكة ESPN العالمية.

وقال وايت خلال المقابلة بأن ماكغريغور أحد أهم المقاتلين في تاريخ الفنون القتالية ويمكن تصنيفه في نفس الدرجة مع أسطورتي الملاكمة العالمية محمد علي كلاي ومايك تايسون.

وعاد ماكغريغور إلى حلبات القتال في الـ19 من يناير الجاري، وتغلب على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ”الكاوبوي”، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح المقاتل الإيرلندي بطل العالم السابق في وزني الخفيف والريشة في إنهاء النزال خلال 40 ثانية فقط.

وخاض ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 22 منها وخسر أربعة.

وأتى نزال ماكغريغور الأخير بعد مرور نحو 15 شهرا على آخر نزال له، عندما خسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر عام 2018.

المصدر: لينتا رو