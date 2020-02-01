ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة موقفه منحاز بصورة بعيدة جداً حتى عن الجانب الإنساني.

راشد قال في تصريح عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن سلامة يتحدث عن ما وصفها بـ” القوة المعتدية ” (القوات المسلحة الليبية) ومسلحي الوفاق كأنهما قوتين متصارعتين وأن الحرب القائمة هي في منتصف الطريق بين الرجمة وطرابلس.

وزعم أن سلامة يتبنى في تعامله مع القضية الليبية أسلوبين من الناحية العسكرية أسلوب غض الطرف عن المسؤول عن الجرائم أما من الناحية السياسية يتعامل بشكل لافت مع ماوصفه بـ”المتمرد حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) كأنه يريد فرضه كأمر واقع على الليبيين حسب تعبيره.

كما استطرد حديثه:” تحدث سلامة عن دول بالإسم لأول مرة أمر صحيح خصوصاً أنه في الإيام القادمة المشهد يتجه لموضوع حوار أعتقد أنه نوع من تحديد المسؤولية يجعل لكل دولة وزنها الحقيقي”.

وبشأن لقاء جنييف علق قائلاً:” البعثة خلال الأسابيع الماضية اتصلت بمجلس النواب كل على حدا وفي فترة أسبوع اتضح وجود إشكاليات في هذا الاتصال وعدم جدوى الاسلوب ومن ثم تبنت البعثة التواصل في اليومين الماضيين بمجلس النواب ككل لإختيار أعضاء بإتباع اسلوب الدوائر الإنتخابية حيث تم تحديد نواب لـ 4 دوائر إنتخابية من المنطقة الغربية أي نائب عن كل دائرة وقد يكون هناك واحد مقترح على سبيل الإستشارة تقريباً “.

وأكد على أنه لم يتم للآن تحديد مواعيد للقاء، مقترحاً أن يكون الحضور 13 من النواب في طبرق و13 من النواب المنشقين والمقاطعين في طرابلس و 14 من المستقلين ليكون العدد 40 شخص.