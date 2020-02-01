ليبيا – وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمنطقة الرجمة بحسب صحيفة العوان الليبية.

اللقاء يأتي بعد إخلال تركيا بالتزاماتها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا حيث قامت الأخيرة بإرسال سفينة محملة بكافة أنواع الذخائر والأسلحة الثقيلة والمرتزقة السوريين.

وقامت السفينة بعملية إنزال في ميناء طرابلس يوم الثلاثاء الماضي بحماية فرقاطتين حربيتين تركيتين استغلت مهمة لهما مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في المتوسط لتقديم الحماية لهذه السفينة حتى أدخلتها إلى ميناء طرابلس البحري.