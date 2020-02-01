كيم يعرب عن تضامنه مع شي وشعبه في وجه “كورونا”

كيم يعرب عن تضامنه مع شي وشعبه في وجه “كورونا”

كوريا ش – بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عبر فيها عن ثقته بأن تنتصر الصين “تحت القيادة الحكيمة” لشي في المعركة ضد فيروس “كورونا” 2019-nCoV.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن كيم “وجه تحياته الحارة إلى جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني والأطباء الذين يقومون بعملهم على الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، معربا عن تعازيه العميقة لعائلات ضحايا هذا المرض المعدي”.

وأكد كيم تضامن بلاده قيادة وشعبا مع “الشعب الصيني الشقيق”، مضيفا أن الوضع الصحي الحالي في البلاد الذي سببه انتشار فيروس “كورونا” الجديد، “محنة عائلة واحدة”.

وأعرب الزعيم الكوري عن ثقته بأن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني وحكومة البلاد وشعبها “تحت القيادة الحكيمة للأمين العام الرفيق شي جين بينغ من تحقيق الانتصارات المؤكدة في الكفاح ضد الفيروس”، متمنيا الرخاء والسعادة للشعب الصيني.

ولفت كيم إلى أن بيونغ يانغ أرسلت مساعدات مالية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من أجل مساعدة السلطات الصينية في التصدي للفيروس.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا فيروس “كورونا” الجديد في الصين إلى 259 شخصا، فيما سجلت أكثر من 11.7 ألف إصابة في 24 دولة ما عدا الصين، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس في مدينة ووهان بمقاطعة هابي وسط الصين في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية