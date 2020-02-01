ليبيا – قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة مشروع قرار معدل بشأن ليبيا يطالب بسحب المرتزقة من البلاد. المشروع يعرب وفقاً لوكالة “فرانس برس” التي إطلعت عليه عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

ويُذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم.

كما يطالب النص جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه، مندداً بالتصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار.

ويدعو المشروع المقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار وتقديم مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال.

ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في حل النزاع الليبي على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.