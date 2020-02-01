مصرع عشرات المدنيين بهجمات مسلحة متزامنة في الكونغو

مصرع عشرات المدنيين بهجمات مسلحة متزامنة في الكونغو

الكونغو – لقي 21 شخصا مصرعهم بهجمات نفذها مسلحون في وقت واحد شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت صحيفة Actualite المحلية إن الهجمات وقعت يوم أمس بمنطقة بيني في ولاية كيفو الشمالية، فيما تحوم الشبهات في الهجوم حول مسلحي جماعة ADF.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسلحين قتلوا 11 شخصا في بلدة مانتومبي، و6 أشخاص باستهداف أحد المساجد في بلدة ماموفي.

وقال الناشط الاجتماعي كينوس كاتوهو: “داهم المسلحون مركز ماموفي في الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وقتلوا ستة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء ورجلان وطفل واحد. وفي مولوليا عثرنا أيضا على ثلاث جثث، وفي أفيلي وجدنا جثة سائق سيارة”.

وأضاف الناشط، أن المهاجمين أشعلوا النار في عدد من الدراجات النارية وأحرقوا منزلا في ماموفي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت الأنباء بمقتل 36 شخصا من المدنيين نتيجة هجوم للمسلحين في شرق البلاد.

وتشكلت القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF) في عام 1995، وينتشر نشاطها الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتعلن هذه المجموعة الإسلامية المسلحة معارضتها للرئيس الأوغندي الحالي يويري موسيفيني فيما تتهم الأمم المتحدة، هؤلاء المتمردين بقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.

وفي 2017، أعلن مسلحو ADF ولاءهم لتنظيم “داعش” الإرهابي وفي أبريل 2019 أعلنوا ولأول مرة مسؤوليتهم عن هجوم مسلح في الكونغو.

المصدر: نوفوستي