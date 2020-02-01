ليبيا – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الخميس تعليق عملها التشغيلي في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس خوفا على سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس.

رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافاليري وفي بياناً نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال:” إن المفوضية لم يعد أمامها أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش وتجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين”.

وأضاف:” نخشى من أن تصبح المنطقة بأكملها هدفا عسكريا مما يعرض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المدنيين للخطر”.

وأعلنت المفوضية أنها بدأت في نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر والذين تم تحديدهم بالفعل لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة من المرفق إلى مواقع أكثر أمانا.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم أيضا بتسهيل إجلاء مئات الأشخاص الآخرين إلى المناطق الحضرية ويشمل ذلك وفقا للمفوضية حوالي 400 شخص من طالبي اللجوء الذين غادروا مركز احتجاز تاجوراء بعد أن ضربته غارات جوية في يوليو الماضي بالإضافة إلى حوالي 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبو سليم الذين دخلوا مرفق التجمع والمغادرة في نوفمبر الماضي بعد أن أفرجت عنهم السلطات الليبية.

وقالت المفوضية إنها ستزود الجميع بالمساعدة النقدية ومواد الإغاثة والمساعدة الطبية في المركز المجتمعي النهاري التابع للمفوضية في طرابلس.

وقال كافاليري إن الجوانب المهمة الأخرى لعمل المفوضية في ليبيا ستستمر بالسرعة الكاملة، معربا عن أمله في أن تتمكن المفوضية من استئناف عملها في مرفق التجمع والمغادرة بمجرد أن نكون آمنين للقيام بذلك،حسب قوله.