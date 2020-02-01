ليبيا – وصفت منظمة أطباء بلا حدود اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا بأنها “مخجلة” وأن على الأولى ألا تجدده.

منظمة أطباء بلا حدود طالبت بحسب وكالة “آكي” الإيطالية الجمعة السلطات الإيطالية بعدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا الموقعة منذ ثلاث سنوات لأنها تسهم باستمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف والإعادة والاستغلال والاعتقال التعسفي.

وأشار مسؤول قسم الشؤون الإنسانية في المنظمة ماركو بيرتوتّو الى أن معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى الى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية وفي الوقت الذي يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر توسع حلقة أعمالها المربحة، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول في المنظمة:” أنه في الوقت الذي أُجبرت فيه المفوضية أيضًا على الانسحاب من مركز عبور طرابلس بسبب النزاع المسلح ونظراً لاستحالة التفاوض بشأن إجراء تحسين كبير لهذه الاتفاقات مع السلطات الليبية فإننا نرى أن من الضروري المضي قدمًا على طريق إلغاءها الفوري”،مختتماً بالقول :”لا يمكن تجديد هذا العار”.